الفتلاوي : 40 الف عجلة على ثلاثة محاور في كربلاء لنقل الزائرين الى سكناهم

2020/10/06 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلن نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء ، إن ( 40 ) ألف عجلة يوميا تقوم بنقل الزائرين من المحافظة الى محل سكناهم وعلى محاور كربلاء الثلاث ، بابل والنجف الاشرف ، وبغداد .وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) لا “توجد أي […]

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