تشكيل لجنة قضائية لإقامة انتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية

2020/10/06 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تشكيل لجنة قضائية لإقامة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة.

وقال رئيس اللجنة رعد حمودي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مجلس القضاء الأعلى، شكل هيئة قضائية للتهيئة والاعداد وإقامة المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.

وأوضح ان “المجلس بعث كتاباً رسمياً بذلك أشار فيه لتشكيل هيئة قضائية من سبعة قضاة للإشراف وإقامة المؤتمر المقبل لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد”.

ومن المقرر ان تقام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.



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