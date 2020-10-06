مرسوم أميري بفض دور انعقاد البرلمان الكويتي الخميس

2020/10/06 | 15:24 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت العاصمة يوم 30 سبتمبر أيلول 2020.صورة حصلت عليها رويترز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ويحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف.الكويت (رويترز) - قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم إنه تسلم مرسوما أميريا بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس يوم الخميس المقبل.وقال الغانم في تصريحات صحفية إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين يوم الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.وبخصوص ولي العهد قال الغانم إنه إذا وصله أمر أميري يوم الثلاثاء بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله ”فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد“.وينص الدستور على أن يكون تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة من مجلس الأمة في جلسة خاصة، وتتم المبايعة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.وتوفي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) يوم الثلاثاء الماضي عن 91 عاما وأصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما) الحاكم الجديد للبلاد.وجدد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف يوم الثلاثاء الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة المتوقعة خلال نحو شهرين.تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير أمل أبو السعود

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