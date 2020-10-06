اصابة حارس ريال مدريد بفيروس كورونا

2020/10/06 | 15:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: أين نيوز} أُصيب حارس ريال مدريد الاسباني، بفيروس كورونا المستجد.وذكر الصحفي الاسباني أرانتشا رودريغيز، إن "معسكر منتخب أوكرانيا أعلن أن إختبار الحارس اندريه لونين الخاص بفيروس كورونا ظهر إيجابياً".

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