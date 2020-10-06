12 محافظة عراقية تشارك في خدمات الزيارة الاربعينية

2020/10/06 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت مديرية بلدية محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء ، عن مشاركة ( 12 ) محافظة عراقية في الخطة الخدمية لزيارة اربعينية الامام الحسين وأخيه ابا الفضل العباس عليهما السلام .وقال مدير البلدية المهندس عبير سليم في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” ( 3500 ) مشارك […]

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