2020/10/06 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته في مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمعلومات الواردة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال بوجود شخص يروم الدخول لمدينة الموصل يستقل صهريجا يحمل منتوجا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “مهرب نفط” في الموصل المركز الخبري الوطني.

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