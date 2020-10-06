البورصة العراقية تعلن إيقاف تداولاتها ليوم الخميس لهذا السبب

2020/10/06 | 15:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت البورصة، ايقاف تداولاتها ليوم الخميس المصادف 8/10/2020.

وقالت البورصة في بيان، إنه “لن ينظم سوق العراق للاوراق المالية جلسة التداول بالاسهم ليوم الخميس 8 تشرين الاول 2020 استناداً الى قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية لوجود مناسبة دينية”.

وأكدت البورصة استئناف جلساتها بدأ من يوم الاحد المصادف 11 / 10 / 2020.

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