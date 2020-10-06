مقتل وإصابة العشرات بانفجار سيارة مفخخة في حلب

2020/10/06 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية على خلفية انفجار سيارة مفخخة بالقرب من "كراجات" مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي.

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