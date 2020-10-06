الاعرجي : حكومة الكاظمي عازمة على إصلاح مؤسسات الدولة

2020/10/06 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يطلع على سير العمل في قاعة بغداد آرينا

اطلع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء على سير الأعمال في الجناح الإداري لمشروع قاعة بغداد آرينا 7 آلاف متفرج في المدينة الشبابية بالعاصمة بغداد الذي ينفذ لصالح وزارة الشباب والرياضة .

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