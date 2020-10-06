في خطوة لافتة.. ميسي يبادر إلى نقل زملائه حول العالم بطائرته الفارهة

2020/10/06 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر قائد منتخب الأرجتنين ونجم برشلونة، ليونيل ميسي، أن يساعد زملائه في فريق "التانغو" من عناء السفر عبر مطارات العالم والتعرض بالتالي لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تابعها "ناس"، (6 تشرين الأول أن ميسي وضع طائرته الخاصة والفارهة تحت خدمة زملائه الأرجنتيين الذي يلعبون في أوروبا لمرافقته خلال فترة التوقف الدولي، إذ سيواجه "راقصو التانغو" منتخبا بوليفيا والإكوادور في تصفيات مونديال 2022، يومي 9 و14 أكتوبر الحالي.

وسيكون بصحبة "البرغوث" كل من النجوم، باولو ديبالا، وخوان فويث وماركوس أكوانا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي.

وبدأ نجم برشلونة ، البالغ من العمر 33 عامًا ، استخدام طائرة Gulfstream V التي تبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 .

ولدرجة اعتزازه بتلك الطائرة، حفر ميسي اسمه وأسماء أفراد عائلته على درجات سلمها، لتضم اسمه زوجته أنتونيلا وأولاده سيرو وماتيو وتياغو، في حين رسم على ذيل الطائرة الرقم الأيقواني "10" الذي يحمله قيمصه في برشلونة والمنتخب الأرجنتني.

وتتميز تلك الطائرة بالعديد من المزايا الرائعة، فهي تحتوي على مطبخ رحب وحمامين ومقاعد تكفي لـ 16 شخصًا.

ويمكن طي الكراسي وتحويلها إلى ٨ أسرة حتى يتمكن اللاعبون من الحصول على قسط من النوم الذي هم في أمس الحاجة إليه خلال الرحلة الطويلة إلى أميركا الجنوبية.

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