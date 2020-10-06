2020/10/06 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء 2020/10/6 عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل الحدودي من اعادة اصدار مواد غذائية ( قهوة مثلجة + نكهات عصائر ) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد .هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد اصدار مواد غذائية في مركز كمرك طريبيل الحدودي المركز الخبري الوطني.

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