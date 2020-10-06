2020/10/06 | 16:10 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع جديد باعداد الاصابات اليومية بكورونا في ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 16:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد باعداد الاصابات اليومية بكورونا في ايران) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد باعداد الاصابات اليومية بكورونا في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).