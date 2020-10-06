الاستخبارات: ضبط مخبأ للأسلحة ومواد تفجير في منطقة سبع البور

2020/10/06 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن تفاصيل عملية قامت بها مفارزها في منطقة سبع البور، حيث أسفرت عن ضبط مخبأ للأسلحة ومواد تفجير.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 6 تشرين الأول 2020، أنها "عثرت على مخبأ للأسلحة والأعتدة ومواد تفجير في منطقة سبع البور ببغداد تحتوي على 4 أشرطة بي كي سي تحمل 100 إطلاقة و 3 حاويات عتاد بي كي سي و 7 مخازن بندقية و 15 مفرقعا مختلفة الأنواع و 3 براميل بلاستيكية و 5 صواريخ قاذفة ضد الدبابات و 10 أصابع سي فور و 6 جعبات و 6 صواريخ ضد الأشخاص و 5 حشوات دافعة و 2 مصباح تورج و 2 رشاش بي كي سي مفككة و 3 أجهزة بينية وقاذفة واحدة و 5 بندقيات كلاشنكوف و 4 قواعد شاحنة للأجهزة و2 رمونت تحكم عن بعد و 2 جهاز موبايل نوكيا وعتاد متوسط 1500 إطلاقة وقداحتين"

واشار البيان الى انه "تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".

ر.إ

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