مدرسة الحب.. بقلم قباني وحنجرة الساهر وألوان السيد

2020/10/06 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أن تكون شاعراً أو مطرباً أو تشكيلياً أو موسيقياً أو غيرها.



فتلك فنون نعرفها.



لكن ما لا نعرفه.



وما سنكتشفه في سياق هذا التقرير، فنٌ من نوع آخر لم نعرفه بعد.



فنٌ يعيد صياغة القصيدة أو الأغنية بصيغة مستحدثة.



مستخدماً الألوان والأوراق فقط.



وهذا ما دأب عليه الرسام العراقي رحيم السيد..تقرير: عبد الله المخلافي

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