قوباد طالباني يثمن المساعدات الامنية الامريكية

2020/10/06 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ديفيد كوبلي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره روب والر القنصل الامريكي في اربيل ، بحث عدد من المسائل، منها الوضع في العراق والمنطقة وتطوير العلاقات بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أعرب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق، عن استعداده لتطوير العلاقات لبلاده بشكل اكبر مع اقليم كوردستان، وخصوصا على صعيدي التجارة والاستثمار.

وثمن قوباد طالباني المساعدات الامنية الامريكية للعراق واقليم كوردستان، موضحا للوفد الزائر برنامج الاصلاح في حكومة اقليم كوردستان، مسلطا الضوء على اخر مستجدات الحوارات مع الحكومة الاتحادية ببغداد.

وأكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على أهمية حل المسائل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حسب اتفاقية عامة طويلة الأمد على اساس فقرات ومواد الدستور.

PUKmedia خاص ‌

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