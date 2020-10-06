السلطات التركية تعتقل 4 صحفيين كورد

2020/10/06 | 16:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء، أربعة صحفيين كورد، في ولاية وان شمال كوردستان، التي شهدت إلقاء مواطنين كورديين من مروحية بعد اعتقالهما.

وخلال مداهمات صباحية تم اعتقال عدنان بيلان وجميل أوغور، مراسلا وكالة Mezopotamya للأنباء، وشهريبان آبي وناظان سالا مراسلا موقع Jinnews الإخباري.

وذكرت وكالة Mezopotamya للأنباء أن قوات الأمن صادرت الكاميرات والمواد التقنية الخاصة بالصحفيين.

هذا وأدانت جمعية صحفيو دجلة والفرات هذا الهجوم الذي استهدف الصحفيين الذين يعملون على كشف الحقيقة وإيصالها للعالم أجمع قائلة: “تاريخ تركيا مليء بالهجمات المستهدفة للصحفيين وشاهد على نضال أنصار الحقيقة ضد مثل هذه الهجمات.



وأنصار الحقيقية يواصلون إظهارها اليوم مثلما فعلوا بالسابق.



نطالب مرة أخرى للإفراج عن الزملاء الذين تم اعتقالهم اليوم، لأن الصحافة ليست جريمة”.

PUKmedia متابعة‌

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