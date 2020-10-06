عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 6% خلال أغسطس

2020/10/06 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 6 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي، مع زيادة الصادرات بوتيرة أقل من الواردات.

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