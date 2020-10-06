2020/10/06 | 16:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الأرمنية: الجيش الأذربيجاني بدأ هجوما جنوبي قره باغ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الأرمنية: الجيش الأذربيجاني بدأ هجوما جنوبي قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).