السعودية تسجل 557 حالة تعاف من كورونا و477 اصابة جديدة

2020/10/06 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 337 ألفاً و243 حالة.

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