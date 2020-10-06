2020/10/06 | 16:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

قيادة عمليات الانبار من خلال فرقة المشاة الأول وفوج مغاوير الحشد العشائري الانبار وسرية مشاة الية القيادة معززة بمفارز المعالجة من كتيبة هندسة وسرية الهندسة، تشرع بتفتيش المناطق شمالي وادي حوران والهيتاويين وجنوب بحيرة الثرثار، بواجب القاء القبض على المطلوبين وتعزيز الامن والاستقرار، وقد تمكنت من العثور على ٦ أوكار وتم تدميرها، كما عثرت على "حاويتين " تستخدم احدها كمعمل لتصليح الدراجات والاخرى لتصليح العجلات، وقد تم تدميرها، كما دمرت عجلة مخبئة في نفق من قبل طيران الجيش، فضلا عن نفق اخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 6 أوكار وورشة تصليح في قاطع الثرثار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 6 أوكار وورشة تصليح في قاطع الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).