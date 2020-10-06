2020/10/06 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

اعلن نادي زاخو الرياضي، ان فريقه بكرة القدم، سيدخل في معسكر تدريبي بتركيا استعداداً للدوري الممتاز.

وقال مشرف الفريق طه زاخولي لـ /المعلومة/ إن “فريق الكرة سيغادر غداً الى تركيا للدخول بمعسكر تدريبي في مدينة انطاليا”.

وأوضح أن “المعسكر سيستمر نحو أسبوعين استعداداً لدوري الكرة الممتاز، حيث سيخوض الفريق عدة مواجهات مع فرق تركية للوقوف على الجاهزية التامة للاعبين”.

يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من الشهر الجاري.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تحضر كرة زاخو للدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تحضر كرة زاخو للدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).