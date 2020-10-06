2020/10/06 | 16:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلن نائب محافظ كربلاء الاول جاسم الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء ، إن ( 40 ) ألف عجلة يوميا تقوم بنقل الزائرين من المحافظة الى محل سكناهم وعلى محاور كربلاء الثلاث ، بابل والنجف الاشرف ، وبغداد .وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، لا “توجد أي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب محافظ كربلاء : 40 الف عجلة على ثلاثة محاور لنقل الزائرين الى سكناهم المركز الخبري الوطني.

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