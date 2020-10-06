2020/10/06 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية كويتية، عن ورقة عمل

حديثة تقترح استبدال جميع أنواع الدعم

المقدمة للمواطن الكويتي براتب ثابت

يبلغ نحو 50 ألف دولار سنويا مدى الحياة

لجميع المواطنين في سن العمل ليكون

توزيع الثروة أكثر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت .. 50 ألف دولار سنوياً لكل مواطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت .. 50 ألف دولار سنوياً لكل مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).