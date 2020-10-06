2020/10/06 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مع وفد

من أعضاء مجلس الدولة، تنظيم القضايا

الإدارية والقانونية، لمؤسسات الدولة،

والموظفين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت

وكالة ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يستقبل وفداً من مجلس الدولة ويبحث معه تنظيم شؤون الموظفين (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يستقبل وفداً من مجلس الدولة ويبحث معه تنظيم شؤون الموظفين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).