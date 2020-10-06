2020/10/06 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العدل سالار عبد الستار محمد،

الثلاثاء، أن مشروع عمل المكننة

الالكترونية ‏يعتبر نقلة نوعية

لمواكبة التطور التكنلوجي .

وقالت وزارة العدل في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "وزير العد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل: مشروع المكننة الالكترونية سيقضي على الفساد والروتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل: مشروع المكننة الالكترونية سيقضي على الفساد والروتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).