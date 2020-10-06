صحة النجف تؤكد عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا بين الزائرين

2020/10/06 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اكدت دائرة صحة النجف الاشرف عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا بين صفوف الزائرين.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي ل/المعلومة/ ان “دائرة صحة النجف لم تسجل لغاية الآن اية إصابة بفيروس كورونا بين الزائرين، فيما أطلقت الدائرة حملة واسعة للتحري عن الفيروس بشكل عشوائي بين الزائرين”.

واضاف الحميداوي ان “كوادر الدائرة ولليوم الثالث عشر على التوالي تواصل تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة الاربعين على جميع المحاور والتي قسمت الى جانب وقائي واخر علاجي بسبب الظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا”.

وأشار الى “وجود ٤٠ فرقة صحية خاصة بالتعاون مع دائرة الدفاع المدني وهيئة المواكب الحسينية تعمل على تعقيم وتعفير الحسينيات والمواكب للحد من تفشي الوباء، فيما تعمل فرق صحيحة اخرى على متابعة المواد الغذائية التي تقدم للزائرين”.

وبين انه في الجانب العلاجي هناك اكثر من ٦٠ مفرزة طبية تنتشر على الطرق مع ٩٠ سيارة إسعاف من دائرة الصحة و١٠ سيارات دعم من وزارة الصحة و٨ سيارات من الحشد الشعبي”.انتهى 25 ش

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