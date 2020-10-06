المركزي الأوروبي: انهيار ربحية بنوك منطقة اليورو في الربع/2

2020/10/06 | 16:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.

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