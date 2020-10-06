بعد التوقعات القاتمة.. صندوق النقد الدولي يكشف حقيقة

2020/10/06 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، الثلاثاء، إن الركود العالمي سيكون أقل حدة مما كان متوقعا مشددة على أن "عملية الصعود" باتجاه إنعاش الاقتصاد ستكون "بطيئة وصعبة ومتفاوتة".

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