2020/10/06 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ذكرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن الموارد غير النفطية من الإيرادات، ومنها المنافذ الحدودية والاتصالات ومزاد العملة والمشتقات النفطية تكفي لتأمين رواتب الموظفين شهريا.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي ، إن “هناك وجهات نظر مختلفة لدى أعضاء مجلس النواب بشان قانون الاقتراض الجديد، على اعتبار ان الحكومة لم تقدم ورقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل النيابية : وجود موارد أخرى غير النفط تكفي لتأمين الرواتب شهريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية : وجود موارد أخرى غير النفط تكفي لتأمين الرواتب شهريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية : وجود موارد أخرى غير النفط تكفي لتأمين الرواتب شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).