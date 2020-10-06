أردوغان يرد على تصريح للرئيس الفرنسي حول الإسلام

2020/10/06 | 16:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، معتبرًا ذلك"استفزازا صريحا وأنها تفتقد للاحترام".



واعتبر أردوغان، في كلمة بفعالية بالمجمع الرئاسي، تابعها "ناس"، (6 تشرين الاول 2020)، حديث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام بأنه "وقاحة وقلة أدب".

وقال "تصريح ماكرون بأن الإسلام متأزم، في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة، استفزاز صريح فضلًا عن كونه قلة احترام".

وأشار إلى أن "العديد من الدول الغربية أصبحت راعية للعنصرية ومعاداة الإسلام".

وأكد أن"مهاجمة المسلمين بات أحد أهم الوسائل التي يستخدمها السياسيون الأوروبيون من أجل التغطية على فشلهم".

ولفت أردوغان إلى أن "الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام يرتكبون أكبر إساءة لمجتمعاتهم".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة الماضية، إن الدين الإسلامي يمر اليوم بأزمة في كل أنحاء العالم ، وأكد أن فرنسا ستعمل على "مكافحة الانفصالية الإسلاموية" التي تهدف إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وأوضح الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها، (2 تشرين الاول 2020)، أن "الدين الإسلامي بات يمر بأزمة، ولا نراها في بلادنا فقط".

وأضاف ماكرون أن "هذه الأزمة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية، وتؤدي إلى تصلب شديد للغاية".

وشدد على أن "الدولة الفرنسية ستعمل على مكافحة الانفصالية الإسلاموية"، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد.

وأضاف ماكرون "هناك في هذا الإسلام الراديكالي، الذي هو صلب موضوعنا، إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قانون الجمهورية، وخلق قانون مواز، له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع".

وقال ماكرون إنه"يتعين على كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلا حكوميا أن توقع على ميثاق علماني".

وقدم الرئيس إيمانويل خطة لمحاربة "الإسلام المتطرف"، والتي ستشمل صياغة مشروع قانون فرنسي، مؤكدا أن "الدولة ستعزز الرقابة على الجمعيات، وستحظر التعليم في المنزل، إلا لأسباب صحية، كما ستعمل على تدريب الأئمة، الذين يعملون في فرنسا".

وقال ماكرون "سيكون هناك مشروع قانون، بعد 115 عاما على إقرار قانون 1905 (قانون فصل الكنيسة عن الدولة)، وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ مبادئ الجمهورية".

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