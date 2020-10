حمودي يحدد الرابع عشر من الشهر المقبل موعداً لمؤتمر إنتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

2020/10/06 | 16:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إعلام اللجنة الأولمبية حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي يوم السبت الموافق للرابع عشر من الشهر المقبل موعداً لاقامة المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.ودعا حمودي الجمعية العمومية، بكتاب رسمي، للاجتماع في الموعد المحدد لاقامة المؤتمر الخاص بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد.جاء ذلك في حديث حمودي للمكتب

