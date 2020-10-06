2020/10/06 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تدمير ستة أوكار ونفقين في عملية أمنية انطلقت في مناطق عدة من محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “قيادة عمليات الأنبار من خلال فرقة المشاة الأول وفوج مغاوير الحشد العشائري الأنبار وسرية مشاة الية القيادة معززة بمفارز المعالجة من كتيبة هندسة وسرية الهندسة، شرعت بتفتيش المناطق شمالي وادي حوران والهيتاويين وجنوب بحيرة الثرثار، بواجب إلقاء القبض على المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضافت، أن “القوات الأمنية تمكنت من العثور على ستة أوكار وتم تدميرها، كما عثرت على حاويتين تستخدم احداهما كمعمل لتصليح الدراجات والأخرى لتصليح العجلات، وقد تم تدميرها، كما دمرت عجلة مخبئة في نفق من قبل طيران الجيش، فضلاً عن نفق آخر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تدمر ستة أوكار ونفقين في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تدمر ستة أوكار ونفقين في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).