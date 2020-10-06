50 مليون تعرقل مفاوضات النوارس مع علاء عباس

2020/10/06 | 16:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

تعثرت مفاوضات إدارة نادي الزوراء مع المهاجم الدولي علاء عباس، بسبب مطالبات الأخير بعقد يصل الى 50 مليون دينار عراقي.

وقال مصدر في إدارة نادي الزوراء لـ /المعلومة/ إن “علاء عباس طالب إدارة لزوراء بمنحه عقداً بمبلغ (50) مليون دينار، التي دفعها لإدارة الزوراء الموسم الماضي قبل انتقاله للكويت”.

وأوضح ان “عباس طالب ايضاً بمنحه عقداً بنفس قيمة الموسم الماضي مع الفريق ليصبح عقده 275 مليون، وهذا ما تم رفضه من أدارة النادي”.

يذكر ان عباس انهى عقده مع الكويت الكويتي بعدما قضى نحو 8 اشهر في صفوف الفريق.



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