2020/10/06 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالم روجر بنروز والعالمين رينهارد جينزل وأندريا غيز، لاكتشافهم أحد أعظم "أسرار الكون"، التي تتعلق بالثقوب السوداء.

وحصل بنروز على جائزة "لاكتشافه أن تشكل الثقب الأسود هو يؤكد صحة النظرية النسبية العامة"، التي تحدث عنها أينشتاين، بينما حصل كل من جينزل وغيز على النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهم "جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا" درب التبانة.

وتعتبر الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أندريا غيز، رابع امرأة فقط تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، حيث منحت لأول امرأة قبل 55 عاما وآخر مرة في عام 2018.

وقالت غيز، في تصريح نقلته "سي إن إن": "أعتقد اليوم أنني أشعر بحماسة أكبر تجاه الجانب التعليمي من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "من المهم للغاية إقناع جيل الشباب بأن قدرتهم على التساؤل وقدرتهم على التفكير، هي فقط ضرورية لمستقبل العالم".

وعبرت العالمة عن سعادتها الكبيرة قائلة: "أشعر بسعادة غامرة لاستلام الجائزة وأتعامل بجدية مع المسؤولية المرتبطة بكوني رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل.



أتمنى أن ألهم شابات أخريات في هذا المجال".

ويعمل العالم روجر بنروز، الذي حصد نصف الجائزة، كأستاذ في جامعة أكسفورد، وقام على مدى سنوات، مع زميله الفيزيائي ستيفن هوكينغ، بدراسة دمج النظرية النسبية لأينشتاين مع نظرية الكم، واقترح أن المكان والزمان سيبدآن بالانفجار العظيم وينتهيان بالثقوب السوداء.

أما العالم الثالث، رينهارد جينزل، فهو مدير معهد "ماكس بلانك" لفيزياء خارج الأرض الواقع في مدينة جارشينج الألمانية ويعمل كأستاذ في جامعة كاليفورنيا.

PUKmedia وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح جائزة نوبل للفيزياء لثلاثة علماء اكتشفوا الثقوب السوداء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح جائزة نوبل للفيزياء لثلاثة علماء اكتشفوا الثقوب السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).