تسجيل 4172 اصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا في البلاد

2020/10/06 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفايروس كورونا المستجد في البلاد للـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 4172 اصابة جديدة، ووفاة 67 مصابا.



ووفق الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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