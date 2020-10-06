السليمانية تسجل رقماً غير مسبوق بوفيات كورونا والاصابات تعاود الارتفاع في بغداد

2020/10/06 | 16:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت محافظة السليمانية في اقليم كردستان، الثلاثاء، 19 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما شهدت العاصمة بغداد ارتفاع طفيف بمعدل الاصابات.بحسب البيان الوزاري

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