2020/10/06 | 16:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام ببغداد، أمير الجماعة الإسلامية الكردستانية علي بابير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد على اهمية الحوار لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد على اهمية الحوار لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).