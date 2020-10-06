2020/10/06 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد في مكتبه الرسمي مسؤول مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الدكتور ديندار زيباري ، جاء ذلك على هامش مشاركة وفد إقليم كردستان ضمن وفد الحكومة العراقية لمناقشة تقرير الاختفاء القسري الذي ينظم عن بعد .واستعرض الجانبان خلال اللقاء مساهمة مكتب منسق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تؤكد متابعتها إجراءات مصادقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المركز الخبري الوطني.

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