المالية النيابية تتهم الحكومة بتحويل سياسة العراق المالية لشركة صيرفة

2020/10/06 | 16:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهمت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الحكومة ووزارة المالية بتحويل السياسة المالية للبلاد الى كشك صيرفة وعدم تقديم اي ورقة اصلاحية اقتصادية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “وزير المالية ورئيس الوزراء حتى الان لم يتحدثوا بشكل صريح عن سبب الازمة المالية رغم تأخر رواتب الموظفين لأكثر من ٢٠ يوم عن موعدها المحدد”.

واضاف ان “الحكومة الحالية عاجزة واثبتت فشلها بامتياز عن تقديم اي حلول للازمة المالية”، مشيرا الى ان “البرلمان ولمرات عديدة طالب الحكومة بالورقة الاقتصادية لتعظيم الواردات والحلول وبقيت الحكومة ملتزمة الصمت الى ان فاجأت الجميع بالأمر المتوقع منها”.

وافاد ان “ العراق يدار على شكل شركة صيرفة تستلم الاموال وتوزعها من دون اي رسم للسياسة المالية”.انتهى25و

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