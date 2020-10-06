2020/10/06 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة،مصطفى الكاظمي، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته.وقال رئيس مجلس الوزراء: إن هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها.وأضاف رئيس الوزراء : […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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