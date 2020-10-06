بالصور .. مجاميع تعتدي بالضرب على حماية العتبات المقدسة في كربلاء

2020/10/06 | 16:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء

اعتدت مجاميع خارجة عن القانون يطلقون عن انفسهم التشرينيين بالضرب على حماية العتبات المقدسة مما ادت الى الفوضى وتم التصدي لهم بقوة”.

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