تسجيل 67 وفاةً و 4172 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/10/06 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم

الثلاثاء،تسجيل 67 وفاةً و4172 اصابة

جديدة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان الموقف الوبائي في العراق،

خلال 24 ساعة الماضية، انه "تم تسجيل 67

وفاةً و4172 اصابة جديدة بفيروس كورونا،

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