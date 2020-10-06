2020/10/06 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة: تسجيل 4172 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4213 حالة و67 وفاة

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