رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة استقلاليته لتطوير عمل مؤسسات الدولة

2020/10/06 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع وفد أعضاء مجلس الدولة، الدور المجلس في مجال التشريع والاستشارة القانونية، وتنظيم القضايا الإدارية والقانونية لمؤسسات الدولة والموظفين والمواطنين.

الرئيس صالح أكد ضرورة الحفاظ على استقلالية مجلس الدولة تطبيقا لمبادئ الدستور، وان يكون الفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية في مؤسسات الدولة، ووضع الخطط التي من شأنها تطوير عمل المجلس بما ينسجم مع متطلبات العصر.

هذا وثمن أعضاء الوفد توجيهات رئاسة الجمهورية في تطوير عمل المجلس واستقلاليته من اجل تذليل المسائل التي تواجه مؤسسات الدولة التشريعية والقانونية.

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