2020/10/06 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته، حيث منح اللجنة صلاحيات لـ ’’تثبيت هيبة الدولة’’.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع بحسب، بيان لمكتبه، إن "هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها".

وأضاف أن "الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الإعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته"، مبينا أن "هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق".

وأشار الى أن "العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي".

وقال الكاظمي إن "هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها".

وجدد "تأكيده أن لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شكل، لجنة تضم قادة ورؤساء أجهزة أمنية للتحقيق بالخروقات الأمنية التي التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وهيبة الدولة.

واظهرت وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تقرر تشكيل لجنة بالأمر الديواني 2707 للتحقيق بتلك الخروقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يمنح لجنة التحقيق بشأن الخروقات صلاحيات لـ ’’تثبيت هيبة الدولة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يمنح لجنة التحقيق بشأن الخروقات صلاحيات لـ ’’تثبيت هيبة الدولة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).