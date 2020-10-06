الفلسفة والعداء للفلسفة - مالك ابوعليا

2020/10/06 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: الماركسي البُلغاري نيكولاي نيكولوف ايريبادجاكوف*ترجمة مالك أبوعلياكان مُصطلح "الفلسفة" في العصور القديمة، يعني المعرفة العلمية الحقيقية، ونحن احتفظنا بهذا المعنى للفلسفة، بشكلٍ عام، حتى القرن الثامن عشر.



لكن بدايةً من ذلك الحين، استحوذت العلوم الخاصة، التي تميزت كمجالاتٍ مُستقلة، على المشاكل التي كانت في وقتٍ من الأوقات ضمن اختصاص أمهم الفلسفة، والتي ارتبط بها مجد الماضي وأ ......





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