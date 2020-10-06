المالية النيابية تكشف عن قرار لوزير المالية بإيقاف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي

2020/10/06 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن اصدار وزير المالية قرارا بإيقاف صرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة للوزارات رغم انها شركات رابحة ولا علاقة لها باي ازمة مالية.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي لـ/المعلومة/ ان “الحياة الاقتصادية بالعراق شلت بالكامل بسبب السياسات الخاطئة لوزارة المالية”.

واضاف ان “هناك شركات تمويل ذاتي وتحولت الى شركات رابحة تابعة الى وزارة الصناعة وعدد من الوزارات الاخرى ولا علاقة لها باي ازمة مالية تضرب البلاد”.

واوضح الوائلي ان “وزير المالية وبقرار غريب ومثير اصدر قرار بإيقاف صرف رواتب موظفي تلك الشركات ذات التمويل الذاتي وحرم موظفيها من الرواتب للشهر الجاري على الرغم من وجود الاموال بموازناتهم”.

وافاد ان “ايقاف رواتب شركات التمويل الذاتي سابقة خطيرة ولا احد يعلم السبب وراء اتخاذ هكذا قرارات”.انتهى25و

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