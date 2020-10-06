كتيبة النوارس تعسكر في البصرة

2020/10/06 | 17:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]قررت إدارة نادي الزوراء الرياضي إقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة في محافظة البصرة تحضيراً للدخول في منافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الجديد.

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