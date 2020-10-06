فيديو.. “الأنثى هى جمال الحياة”.. هكذا تحدث عمرو دياب عن المرأة

2020/10/06 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ شارك المطرب المصري عمرو دياب جمهوره ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، مقطع فيديو يجمع مجموعة من النساء من مختلف البلدان والجنسيات ، يتغنون بأغنيته الشهيرة “جميلة”، وهي الاغنية التي طرحها الهضبة لابنته جنا دياب.وانتهى الفيديو برسالة إيجابية للمرأة على لسان صاحبة فكرة الفيديو ومخرجته “ريم دغمش” قائلة “الأنثى […]

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