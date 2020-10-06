"أخطر من كورونا".. خبراء يحذرون من "البكتيريا الخارقة"

2020/10/06 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء من تهديد عالمي يوازي أو يفوق بخطورته ما تسببت به جائحة كورونا التي أدت لوفاة أكثر من مليون إنسان حول العالم، وفقا لموقع "ساينس أليرت" المتخصص بالقضايا العلمية.

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